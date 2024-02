Il ne reste plus nulle part où aller à Gaza alors que l’assaut terrestre d’Israël sur Rafah approche (The Intercept)

Il ne reste plus nulle part où aller à Gaza alors que l’assaut terrestre d’Israël sur Rafah approche Article originel : Nowhere Left to Go in Gaza as Israel’s Ground Assault on Rafah Looms The Intercept, 14.02.24

Tareq Baconi, auteur de « Hamas Contained », sur l’assaut israélien contre Rafah et l’avenir de la Palestine.





Vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé des plans pour une invasion terrestre de Rafah, où au moins 1,3 million de Palestiniens sont hébergés; la grande majorité sont des réfugiés qui ont fui leurs maisons. Les derniers bombardements israéliens sur Rafah ont tué au moins 14 personnes dans une série de frappes jeudi et plus de 100 lundi. Cette semaine, à l’émission Intercepted, l’animateur invité Sharif Abdel Kouddous — un auteur qui contribue à The Intercept — et Tareq Baconi discutent du dernier assaut israélien contre Gaza, de l’histoire de la Palestine et des perspectives d’avenir. Baconi est le président du conseil d’administration d’Al-Shabaka, The Palestinian Policy Network, ancien analyste principal du Groupe international de crise sur Israël/Palestine, et auteur de « Hamas Contained : The Rise and Pacification of Palestinian Resistance ».