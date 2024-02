Israël a tué près de 900 Palestiniens depuis que la CIJ a ordonné de prévenir les actes de génocide (The Intercept)

Israël a tué près de 900 Palestiniens depuis que la CIJ a ordonné de prévenir les actes de génocide Article originel : Israel Has Killed Nearly 900 Palestinians Since ICJ Order to Prevent Acts of Genocide Par Prem Thakker The Intercept, 2.02.24

Fortes du soutien constant des autorités étatsuniennes, les forces israéliennes ont continué à commettre des atrocités à Gaza.





Depuis une semaine que la Cour internationale de justice a jugé que le gouvernement israélien commettait vraisemblablement un génocide et lui a ordonné de prévenir d'éventuels nouveaux actes de génocide, les forces israéliennes n'ont fait que continuer à commettre des atrocités à l'encontre des Palestiniens.

Fortes du soutien constant des responsables étatsuniens, les forces israéliennes ont tué au moins 874 Palestiniens et en ont blessé au moins 1 490 à Gaza depuis l'arrêt de la CIJ de la semaine dernière, selon les chiffres du ministère palestinien de la santé pour la période allant du samedi 27 janvier au vendredi 2 février. C'est sans compter les autres actes de violence israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem. Les pertes humaines ne doivent pas être considérées comme des "dommages collatéraux", contrairement à ce qu'a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les vidéos et les reportages de la semaine dernière soulignent l'horreur qui perdure. Une fosse commune contenant 30 corps menottés, aux yeux bandés et exécutés a été découverte dans une école du nord de la bande de Gaza. À Gaza, une fillette de 6 ans aurait vu les forces israéliennes tirer sur sa famille et la tuer à l'intérieur même de la voiture dans laquelle elle se trouvait ; elle a apparemment survécu, mais on ne sait pas où elle se trouve. Un soldat israélien s'est filmé dans la ville de Khan Younis en reprenant la rhétorique de M. Netanyahu sur le récit biblique d'Amalek, dans lequel Dieu ordonne le meurtre d'une société entière - des propos qui ont aidé les avocats sud-africains à démontrer l'intention génocidaire d'Israël. "Nous avons tué des dizaines de milliers d'Amalécites", a déclaré le soldat. "La morale, c'est de comprendre que chaque Arabe est un suspect.

Lors d'un raid dans un camp de réfugiés à Jérusalem occupée, les forces israéliennes ont enchaîné un Palestinien, l'ont forcé à revêtir une tenue militaire et l'ont utilisé comme bouclier humain, a rapporté Al Jazeera.

Mardi, des soldats israéliens déguisés en personnel médical ont envahi un hôpital de Cisjordanie et exécuté trois Palestiniens en leur tirant "une balle dans la tête à bout portant". L'un d'entre eux était hospitalisé depuis près de quatre mois après avoir été paralysé par des fragments de missiles provenant d'un drone israélien. Des Palestiniens qui ont été libérés d'une prison israélienne jeudi ont fait part de témoignages troublants d'humiliations subies à l'intérieur, leurs corps portant des traces de torture. Et dans un clip qui a fait surface cette semaine, on voit un soldat israélien forcer un bus de Palestiniens kidnappés à faire l'éloge de sa famille et à dire qu'ils seront les esclaves de sa famille...

