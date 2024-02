Israël est censé être approvisionné par les pays arabes et éviter ainsi le blocus (Sarajevo Times)

Israël est censé être approvisionné par les pays arabes et éviter ainsi le blocus ? Article originel : Israel is supposedly supplied through Arab Countries and thus avoids the Blockade? Sarajevo Timea, 7.02.24

Israël utilise un itinéraire terrestre à travers plusieurs pays arabes pour éviter le blocus des Houthis du Yémen, ont rapporté des médias israéliens.

Israël importerait des marchandises par le golfe Persique via les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite et la Jordanie, afin de contourner la route maritime de la mer Rouge bloquée par les Houthis.

Après le début de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, les Houthis ont lancé de nombreuses attaques contre des navires qui livraient des marchandises à Israël, ce qui a considérablement affecté le commerce mondial.



De l'est de la péninsule arabique à Israël ?

Cette situation, ainsi que les frappes navales et aériennes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les rebelles yéménites, ont contraint les navires à emprunter une autre route qui passe par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, contourne le continent et traverse la Méditerranée, rendant les voyages, et donc une grande partie du commerce mondial, plus coûteux et plus longs.

Pour tenter de contourner cette situation, Israël a confirmé en décembre qu'il prévoyait une route terrestre s'étendant de l'est de la péninsule arabique jusqu'à Israël, une route alternative qui pourrait potentiellement réduire le coût et la durée du transport des marchandises.

Israël et les États arabes du golfe Persique n'ont pas confirmé ces informations dans un premier temps, et certains, comme le gouvernement jordanien, ont nié l'existence d'une telle voie terrestre.



Cependant, la chaîne israélienne Channel 13 a rapporté cette semaine que les navires se dirigeaient vers le golfe Persique, d'où ils partent de Dubaï dans les Émirats arabes unis, traversent l'Arabie saoudite et la Jordanie et atteignent finalement le pont du Jourdain en Israël.

Ces allégations médiatiques ont suscité une grande colère dans le public arabe, qui a dénoncé cet itinéraire présumé comme le "chemin de la honte".

Ce qui a été annoncé par Channel 13

Les opérations se dérouleraient entre deux sociétés - Puretrans FZCO, basée aux Émirats arabes unis, et Trucknet, basée en Israël, qui transporte des marchandises par camion, notamment des denrées alimentaires, des matières plastiques, des produits chimiques et des appareils ou composants électroniques.

Il s'agirait d'un test pilote avant l'utilisation complète de la route, mais une émission de la chaîne 13 confirme les rapports d'un plan israélien avec l'autorisation de ces États arabes, malgré la guerre d'occupation à Gaza et les crimes de guerre.

Cette information intervient après que la ministre israélienne des transports et de la sécurité routière, Miri Regev, a révélé le mois dernier qu'elle dirigeait des projets de développement de la route, déclarant sur la chaîne X que "le transport terrestre de marchandises réduira le temps de 12 jours et diminuera considérablement les temps d'attente actuels dus à des problèmes de cäbles. Nous le ferons et nous réussirons".