Israel Is An ‘Apartheid And Colonial’ Regime: Irish Politician Richard Boyd / Israël est un régime « d’apartheid et colonial » : le politicien irlandais Richard Boyd. L’homme politique irlandais Richard Boyd Barrett, s’adressant au parlement mardi, a vivement critiqué les actions d’Israël à Rafah. Il a remis en question l’audace d’un régime qui croit pouvoir commettre un génocide ouvertement devant le monde sans subir de conséquences. Barrett s’est dit préoccupé par le comportement d’Israël à Gaza et son mépris apparent de la responsabilité, même face aux accusations de génocide.