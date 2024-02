Israël veut évacuer les Palestiniens dans 15 camps financés par les USA et les pays arabes du Golfe, dans la partie sud-ouest de la bande de Gaza, selon le Wall Street Journal (OLJ)

Israël veut évacuer les Palestiniens dans 15 camps, dans la partie sud-ouest de la bande de Gaza, selon le WSJ

OLJ, 14.02.24



Selon le quotidien américain, « ce plan indique qu'Israël prépare une invasion de Rafah, malgré les inquiétudes des États-Unis et de l'Égypte ».



« Israël propose la création de vastes villes de tentes à Gaza dans le cadre d'un plan d'évacuation financé par les États-Unis et ses partenaires arabes du Golfe avant l'invasion imminente de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza qui, selon Israël, est le dernier bastion du Hamas », révèle le Wall Street Journal, dans son édition du 12 février.



« La proposition d'évacuation israélienne prévoit l'établissement de 15 camps d'environ 25 000 tentes chacun dans la partie sud-ouest de la bande de Gaza, ont déclaré des responsables égyptiens. L'Égypte serait chargée de la mise en place des camps et d'hôpitaux de campagne », précise le quotidien économique et financier américain. Le Caire « déciderait, en coordination avec Israël, de la manière dont les Palestiniens blessés pourraient quitter Gaza, ont indiqué des responsables égyptiens »...



