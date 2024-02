J1 de l'audience de la CIJ sur l'occupation des territoires palestiniens par Israël, alors que la guerre de Gaza fait rage (Vidéo)

La plus haute juridiction des Nations unies ouvre des audiences historiques sur la légalité de l'occupation israélienne des territoires palestiniens, qui dure depuis 57 ans. Ces audiences, qui dureront une semaine, se déroulent alors qu'Israël poursuit sa guerre dévastatrice contre la bande de Gaza. Des dizaines de pays, dont les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que des représentants palestiniens, prendront la parole au cours des six jours d'audience à la Cour internationale de justice.