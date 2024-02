J120. Rapport sur la guerre en Palestine. L'économie de Gaza est en ruine, alors que l'on craint une escalade des tensions régionales (Mondoweiss)

Opération "Döluge d'Al-Aqsa" : 120e jour : L'économie de Gaza est en ruine, alors que l'on craint une escalade des tensions régionales

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 120: Gaza’s economy in shambles amid fears of escalating regional tensions

Mondoweiss, 03.02.24





Les dirigeants du Hamas continuent de délibérer sur un accord de cessez-le-feu alors que les États-Unis intensifient leurs frappes sur des cibles affiliées à l'Iran en Irak et en Syrie.