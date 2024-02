J124. Après la visite de Blinken, Netanyahu annonce à l'armée israélienne de "préparer" une offensive sur Rafah (Vidéo)

Les États-Unis s'inquiètent d'une éventuelle invasion israélienne de Rafah : Axios

Article originel : US voices much concern about possible Israeli invasion of Rafah: Axios

Al Mayadeen, 7.02.24

Plus d'un million de Palestiniens, dont beaucoup ont été déplacés d'autres parties de Gaza, vivent à Rafah et dans les régions voisines le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte.

Le secrétaire d'État étatsunien Antony Blinken a exprimé sa profonde inquiétude quant à une éventuelle expansion de l'agression israélienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, a rapporté Axios, citant un responsable israélien et une source informée sur le sujet.

M. Blinken a rencontré mercredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la sécurité Yoav Gallant, à qui il a fait part de ses inquiétudes.

Plus d'un million de Palestiniens, dont beaucoup ont été déplacés de force d'autres parties de Gaza, vivent à Rafah et dans les régions voisines le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, sachant que Rafah a été qualifiée par les Nations unies la semaine dernière de "cocotte-minute du désespoir".

Les États-Unis craignent qu'il y ait encore plus de victimes civiles parmi la population palestinienne et qu'une telle opération entraîne le déplacement de milliers de Palestiniens vers l'Égypte, ce que l'Égypte a catégoriquement rejeté et contre quoi elle a mis en garde à maintes reprises.

Le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a tenu l'administration étatsunienne et la communauté internationale pour responsables des graves conséquences d'une invasion terrestre israélienne de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

La déclaration du groupe de résistance intervient alors que des informations font état d'une éventuelle attaque militaire israélienne rapprochée sur la ville, dans le cadre de plans visant à isoler complètement Gaza en occupant l'axe de Philadelphie, une étroite bande de terre de 14 km qui sépare la Palestine de l'Égypte.

Dans un communiqué publié mardi, le FPLP a déclaré que "l'administration étatsunienne et le système international, en participant à la guerre de génocide sioniste et en s'alignant sur le crime de l'occupation consistant à forcer des centaines de milliers de nos concitoyens à fuir vers Rafah, contribuent à commettre un crime de guerre sans précédent en créant le "ghetto" le plus densément peuplé du monde".