J125. Rapport sur la guerre en Palestine. Israël rejette la proposition de cessez-le-feu et intensifie ses frappes sur Rafah / Invasion terrestre israélienne de Rafah prévue / La Norvège transfère 26 millions de dollars à l'UNRWA (Vidéo)

Jour 125 de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" : Israël rejette la proposition de cessez-le-feu et prévoit d'étendre l'invasion terrestre à Rafah

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 125: Israel rejects ceasefire proposal, plans to expand ground invasion into Rafah

Mondoweiss, 08.02.24





Israël a rejeté la proposition de cessez-le-feu du Hamas, qui prévoyait le retour des prisonniers israéliens détenus à Gaza, et se prépare à étendre son invasion terrestre à Rafah, où 1,9 millions de Palestiniens cherchent refuge.