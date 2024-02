J126. Raport sur la guerre en Palestine. Les forces israéliennes prennent d'assaut un hôpital de Khan Younès/ Selon les renseignements US, Israël a tué un tiers des combattants du Hamas/ L'armée israélienne intensifie ses attaques sur Rafah, malgré les avertissements (Vidéo)..

Jour 126 de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" : Les États-Unis affirment qu'ils ne soutiendront pas une opération terrestre "non planifiée" à Rafah, mais Israël intensifie quand même ses attaques

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 126: U.S. claims it won’t support ‘unplanned’ ground operation in Rafah, Israel escalates attacks anyway

Mondoweiss, 09.02.24



Même Joe Biden admet que la conduite d'Israël à Gaza est "excessive", alors que l'armée israélienne a continué à intensifier ses attaques suite au rejet par Netanyahu de la dernière proposition de cessez-le-feu du Hamas.