J130. Rapport sur la guerre en Palestine. Trois autres otages israéliens tués par des bombardements sur Rafah/ Le Sénat U.S. vote l'envoi de 14 milliards de dollars supplémentaires à Israël/ "Risque imminent de génocide" selon Amnesty International/ Le rapporteur spécial de l'ONU interdit de se rendre ds les territoires occupés

Jour 130 de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" : Le Sénat étatsunien vote l'envoi de 14 milliards de dollars supplémentaires à Israël alors qu'une invasion terrestre catastrophique de Rafah semble imminente

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 130: U.S. Senate votes to send additional $14 billion to Israel as catastrophic ground invasion of Rafah appears imminent

Mondoweiss, 13.02.24







Alors que les Palestiniens se préparent à une invasion terrestre catastrophique de Rafah, le Sénat américain vote l'envoi de 14 milliards de dollars supplémentaires à Israël. Amnesty International avertit les Palestiniens du sud de Gaza qu'ils sont "confrontés à un risque réel et imminent de génocide".