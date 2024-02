J131. Rappport sur la guerre en Palestine. Des snipers israéliens forcent des dizaines de personnes à évacuer l’hôpital de Nasser à Khan Younis/ Israël intensifie les bombardements au Liban/ Risque d'escalade (Vidéos)

« Opération déluge Al-Aqsa Flood » Jour 131 : Des snipers israéliens forcent des dizaines de personnes à évacuer l’hôpital de Nasser à Khan Younis, Israël intensifie les bombardements au Liban

Mondoweiss, 14.02.24





Alors que les négociations sur le cessez-le-feu entament leur deuxième journée au Caire, les combats autour de l’hôpital Nasser à Khan Younis s’intensifient, avec des dizaines de Palestiniens qui s’abritent à l’intérieur forcés d’évacuer par des attaques de tireurs d’élite israéliens.

Nombre de victimes :

Plus de 28 576 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins 12000 enfants, et plus de 68 291 Palestiniens ont été blessés.

Plus de 380 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1400 à 1147.

569 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés. **



*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la Santé de Gaza sur la chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits humains ont estimé le nombre de morts à plus de 36000 en tenant compte des personnes présumées mortes.

** Ce chiffre est publié par l’armée israélienne, montrant les soldats dont les noms « ont été autorisés à être publiés ».





Principaux développements :

Les avions de chasse israéliens ont commencé un assaut aérien en territoire libanais

Des dizaines de Palestiniens pris au piège fuient l’hôpital Nasser à Khan Younis lors d’attaques meurtrières de snipers

Des navires israéliens continuent d’attaquer des pêcheurs palestiniens sur la plage de Deir el-Balah

Le président palestinien Mahmoud Abbas exhorte le Hamas à s’entendre « rapidement » sur un accord de cessez-le-feu.

Le nombre de prisonniers palestiniens que le Hamas veut libérer est maintenant le « principal écart » dans les négociations de trêve

La population de Rafah a augmenté cinq fois depuis le début de l’assaut militaire israélien sur Gaza en octobre.

Des familles de captifs israéliens sont en route vers la Cour pénale internationale (CPI) pour porter plainte contre le Hamas.

Le Comité pour la protection des journalistes publie une liste d’enquêtes préliminaires qui montre qu’au moins 85 journalistes et professionnels des médias ont été tués depuis qu’Israël a lancé sa guerre contre Gaza...

