J134. Rapport de guerre sur la Palestine. Biden demande un cessez-le-feu temporaire, alors que les États-Unis autorisent davantage d’armes à Israël (Vidéo)

« Opération déluge d'Al-Aqsa » Jour 134 : Biden demande un cessez-le-feu temporaire, alors que les États-Unis autorisent davantage d’armes à Israël

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 134: Biden claims to push for temporary ceasefire, as US authorizes more weapons to Israel

Mondoweiss, 17.02.24





Après plusieurs jours de négociations signalées, le Hamas dit qu’il n’acceptera rien de moins qu’un cessez-le-feu complet et accuse Israël d’avoir bloqué un accord de cessez-le-feu.