J145. Rapport de guerre. le Hamas met en garde Israël et les États-Unis contre les "machinations politiques" dans le cadre des pourparlers sur le cessez-le-feu/ Selon un expert de l'ONU, Israël affame intentionnellement les Palestiniens (Vidéo)

Jour 145 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : le Hamas met en garde Israël et les États-Unis contre les "machinations politiques" dans le cadre des pourparlers sur le cessez-le-feu.

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 145: Hamas warns Israel and U.S. of ‘political machinations’ amid ceasefire talks

Mondoweiss, 28.02.24



Des responsables humanitaires de l'ONU affirment que des milliers de Palestiniens à Gaza sont "à deux doigts de la famine" d'ici le mois de mai. La Russie appelle les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à ne pas approuver la résolution de Washington sur Gaza, la dénonçant comme "un permis de tuer" pour Israël.