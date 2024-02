Khan condamné à 7 ans de prison supplémentaires pour "mariage illégal (Al Mayadeen)

Khan condamné à 7 ans de prison supplémentaires pour "mariage illégal

Article originel : Khan sentenced to 7 more years of prison for 'illegal marriage'

Al Mayadeen, 4.02.24

C'est le troisième verdict cette semaine qui attaque la réputation de l'ancien Premier ministre pakistanais.

Aujourd'hui, un tribunal pakistanais a jugé que le mariage de l'ancien Premier ministre Imran Khan avec sa femme était illégal au regard de la loi islamique, et les a condamnés à sept ans de prison chacun, a révélé son parti.



Après que l'ancien Premier ministre ait été condamné à dix ans de prison pour avoir divulgué des secrets d'État et à quatorze ans de prison pour corruption aux côtés de son épouse Bushra Bibi, il s'agit du troisième verdict en une semaine qui porte atteinte à sa réputation...

