L'Afrique du Sud se prépare aux retombées de ses critiques à l'égard d'Israël

Des espions étrangers tentent de punir l'Afrique du Sud pour s'être attaquée à Israël selon un ministre

Article originel : Foreign spies trying to punish South Africa for taking on Israel – minister

RT, 3.02.24





Le ministre de la sécurité de Pretoria a mis en garde contre l'ingérence étrangère visant à punir le pays pour ses allégations de génocide contre Israël

.



Le gouvernement sud-africain a déclaré qu'il était confronté à des campagnes de déstabilisation menées par des agences de renseignement étrangères en représailles au fait qu'il avait osé porter plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ).

Le ministre de la sécurité du pays, Khumbudzo Ntshavheni, a déclaré que son agence avait été mise en état d'alerte pour faire face à l'ingérence étrangère alors que le pays se prépare à organiser des élections nationales dans le courant de l'année. "Il y a des campagnes internationales de désinformation qui visent à déstabiliser le pays", a-t-elle déclaré à la presse jeudi à Pretoria. "En tant que groupe de sécurité, nous nous concentrons sur ce travail. Nous surveillons et nous renforçons nos capacités".

Mme Ntshavheni a confirmé les inquiétudes exprimées en début de semaine par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a déclaré que des gouvernements étrangers utilisaient leurs agences de renseignement pour punir Pretoria d'avoir accusé Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans sa guerre contre le Hamas. Ni le ministre de la sécurité ni M. Ramaphosa n'ont identifié les adversaires étrangers impliqués dans ces efforts d'ingérence présumés.

La ministre sud-africaine des affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré mercredi à la presse qu'elle s'était entretenue avec le chef de la police du pays pour savoir si elle était protégée de manière adéquate dans le cadre de ses critiques à l'égard d'Israël. Lors de la même conférence de presse, elle a affirmé que Jérusalem-Ouest ne tenait pas compte de l'ordonnance rendue la semaine dernière par la Cour internationale de justice (CIJ) afin d'éviter les pertes civiles à Gaza dans le cadre de la lutte contre le Hamas.

"Je pense que les décisions de la Cour ont été ignorées", a déclaré Mme Pandor. "Des centaines de personnes ont été tuées au cours des trois ou quatre derniers jours, et il est clair qu'Israël se croit autorisé à faire ce qu'il veut."

Selon les autorités sanitaires locales, plus de 27 000 habitants de Gaza - principalement des civils - ont été tués depuis le début de la guerre, en octobre, et les Nations unies ont indiqué que 570 000 personnes dans l'enclave assiégée souffrent de la faim. Le conflit a débuté lorsque des combattants du Hamas ont lancé des attaques surprises contre des villages israéliens, tuant plus de 1 100 personnes et ramenant des centaines d'otages à Gaza.