L’Allemagne est un homme inapte, l’économie n’est pas en forme, dit le ministre des Finances (Reuters)

L’Allemagne est un homme inapte, l’économie n’est pas en forme, dit le ministre des Finances

Article originel : Germany is an unfit man, economy isn't in shape, finance minister says

Par Maria Martinez

Reuters, 15.02.24





LONDRES, 12 février (Reuters) - L’Allemagne n’est pas l’homme malade de l’Europe, mais un homme inapte qui a besoin de réformes structurelles pour renforcer sa compétitivité, a déclaré lundi le ministre allemand des Finances, Christian Lindner. "Certains disent que l’Allemagne est l’homme malade de l’Europe, je ne pense pas", a déclaré Lindner lors d’un événement à la London School of Economics. "Nous sommes un homme inapte." L’économie, la plus importante d’Europe, a été la plus faible parmi les grandes économies de la zone euro l’année dernière, les coûts énergétiques élevés, les faibles commandes mondiales et les taux d’intérêt record ayant fait des ravages. Cela a conduit un économiste à appeler l’Allemagne "l’homme malade de l’Europe."...

