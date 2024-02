L'Espagne va donner 3,8 millions de dollars et le Portugal 1 million de dollars supplémentaires à l'UNRWA après la suspension de l'aide par les principaux donateurs (Reuters)

L'Espagne va donner 3,8 millions de dollars supplémentaires à l'UNRWA après la suspension de l'aide par les principaux donateurs Article originel : Spain to give UNRWA extra $3.8 mln after key donors suspend aid Reuters, 3.02.24

MADRID, 5 février (Reuters) - L'Espagne va envoyer à l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) une aide supplémentaire de 3,5 millions d'euros (3,8 millions de dollars), a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, devant les parlementaires.

Les principaux donateurs de l'UNRWA, dont les Etats-Unis et l'Allemagne, ont suspendu leur financement après l'apparition d'allégations selon lesquelles une douzaine de ses dizaines de milliers d'employés palestiniens étaient soupçonnés d'être impliqués dans les attentats du 7 octobre en Israël par le Hamas.

"La situation de l'UNRWA est désespérée et il existe un risque sérieux que ses activités humanitaires soient paralysées à Gaza dans quelques semaines", a déclaré M. Albares aux législateurs.

Madrid a versé 18,5 millions d'euros directement à l'UNRWA en 2023, dont 10 millions d'euros approuvés en décembre suite à la décision de tripler l'aide au développement et l'aide humanitaire dans les territoires palestiniens.



Vendredi, le Portugal voisin a annoncé une aide supplémentaire d'un million d'euros à l'UNRWA. Le ministre des affaires étrangères Joao Cravinho a écrit sur le média social X qu'il était essentiel "de ne pas tourner le dos à la population palestinienne en ces temps difficiles"