L'État profond mondial : Un ordre mondial fasciste financé par le contribuable étatsunien (Off Guardian)

L'État profond mondial : Un ordre mondial fasciste financé par le contribuable étatsunien Article originel : The Global Deep State: A Fascist World Order Funded by the American Taxpayer Par John & Nisha Whitehead Off Guardian, 21.02.24

Comme l'indique Forbes, "l'aide étrangère des États-Unis éclipse les fonds fédéraux dépensés chaque année par 48 des 50 gouvernements d'État. Seuls les gouvernements des États de Californie et de New York dépensent plus de fonds fédéraux que ce que les États-Unis envoient chaque année à l'étranger".

Cela ne veut pas dire que le montant de l'argent des contribuables versé aux pays étrangers sous la forme d'une assistance militaire et économique est insignifiant. Même s'ils représentent moins de 1 % du budget fédéral, les États-Unis consacrent plus d'argent à l'aide étrangère que n'importe quel autre pays.

Les fous sont au pouvoir". Philip K. Dick, The Man in the High Castle

Qu'une partie de cette aide étrangère soit ou non utilisée à des fins légitimes, le système mondial de protection sociale est lui-même gangrené par la corruption et le gaspillage. Comme le demande à juste titre Adam Andrzejewski, "les contribuables savent-ils instinctivement qu'ils financent des chefs de chœur au Turkménistan, des cinéastes au Pérou, une aide aux éleveurs de volaille en Tanzanie et des ateliers d'éducation sexuelle pour les prostituées en Éthiopie ?"

Le problème n'est pas tant que les contribuables ignorent comment l'argent qu'ils ont durement gagné est dépensé, mais plutôt que "nous, le peuple", continuons à entendre que nous n'avons pas notre mot à dire.

Nous n'avons pas vraiment notre mot à dire sur le fonctionnement du gouvernement ou sur l'utilisation de l'argent des contribuables, mais cela n'empêche pas le gouvernement de nous plumer à tout bout de champ et de nous forcer à payer pour des guerres sans fin qui servent davantage à financer le complexe militaro-industriel qu'à nous protéger, pour des projets qui ne produisent rien ou presque, et pour un État policier qui ne sert qu'à nous emprisonner dans ses murs.

Cette tyrannie financière persiste, que ce soit un démocrate ou un républicain qui soit à la barre.

Alors que le gouvernement dépense de l'argent qu'il n'a pas pour des programmes qu'il ne peut pas se permettre, la dette nationale continue de croître, notre infrastructure continue de se détériorer et nos frontières continuent d'être violées.

Que se passe-t-il ?

Le "gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple" a été supplanté par un gouvernement fantôme - une bureaucratie mondiale corporatisée, militarisée et enracinée - qui est pleinement opérationnel et dirige le pays.

Cette puissante cabale internationale composée d'agences gouvernementales internationales et d'entreprises - appelons-la l'État profond mondial - est tout aussi réelle que l'État profond étatsunien corporatisé, militarisé et industrialisé, et elle représente une menace tout aussi grande, sinon plus, pour nos droits en tant qu'individus en vertu de la Constitution des États-Unis.

Il est clair que nous sommes entrés dans un nouvel ordre mondial : le fascisme à l'échelle mondiale.



On ne sait toujours pas si l'État profond étatsuniens ("un appareil de sécurité nationale qui a de l'emprise même sur les dirigeants élus qui en sont théoriquement responsables") répond à l'État profond mondial, ou si l'État profond mondial ne fait qu'habiliter l'État profond étatsunien. Cependant, on ne peut nier l'ampleur de l'imbrication et de la symbiose entre les deux.

Considérez la mesure dans laquelle nos vies et nos libertés sont affectées par cette convergence internationale d'intérêts gouvernementaux et d'entreprises à but lucratif dans l'État de surveillance, le complexe militaro-industriel, l'industrie pénitentiaire privée, le secteur du renseignement, le secteur de la sécurité, le secteur technologique, le secteur des télécommunications, le secteur des transports et, ces dernières années, le secteur pharmaceutique et de la santé.

Tous ces secteurs sont dominés par des méga-corporations opérant à l'échelle mondiale et passant par les canaux gouvernementaux pour augmenter leurs marges bénéficiaires. Les politiques axées sur le profit de ces géants mondiaux influencent tout, des politiques législatives à l'économie, en passant par les questions environnementales et les soins médicaux.