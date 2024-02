L’incendiaire Amélie Oudéa-Castéra provoque la démission du recteur de Paris Mediapart, 2.02.24 Christophe Kerrero a claqué vendredi la porte du ministère de l’éducation nationale. Une décision rarissime et une déflagration pour la ministre, accusée d’entraver un projet de « mixité sociale ». Au gouvernement, l’exaspération est à son paroxysme.

Pour Amélie Oudéa-Castéra, le symbole est catastrophique. Vendredi matin, le recteur de l’académie de Paris a claqué la porte et annoncé sa démission « surprise », à l’issue d’un bras-de-fer de trente-six heures avec la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Contrainte de « prendre acte », d’un post sur X...



Lire la suite