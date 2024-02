« La destruction est massive… C’est une zone sinistrée » : les soldats israéliens parlent des combats à Gaza (The Guardian)

« La destruction est massive… C’est une zone sinistrée » : les soldats israéliens parlent des combats à Gaza

Article originel : ‘The destruction is massive … It’s a disaster area’: Israeli soldiers speak about fighting in Gaza

Par Jason Burke

The Guardian, 08.02.24



Exclusif : Les troupes de Tsahal ont fait la lumière sur leur expérience des combats dans le territoire, où les pertes palestiniennes ont dépassé 27000.



Les réservistes israéliens démobilisés ont décrit comment ils ont déployé une puissance de feu massive dans une guerre brutale, complexe et souvent unilatérale d’affrontements sporadiques mais intenses qui a réduit une grande partie de Gaza en ruines.

Ils ont également parlé du défi de combattre sur un terrain inconnu bien connu du Hamas et qui offrait des opportunités faciles pour des attaques surprises, malgré la supériorité militaire conventionnelle et la puissance aérienne d’Israël.

Certains n’avaient pas vu de civils palestiniens du tout, passant des semaines à Gaza sans rencontrer personne d’autre que de petites bandes de militants du Hamas. D’autres ont déclaré qu’ils avaient été en combat rapproché presque tous les jours et considéraient les civils qui ont ignoré les instructions israéliennes de fuir comme complices du Hamas et donc des cibles légitimes. Les personnes interrogées ont également exprimé leur sympathie pour les civils et ont déclaré avoir essayé de les aider....

