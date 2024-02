La France et le génocide des Tutsis au Rwanda. L’abandon (Afrique XXI)

Le 12 avril 1994, cinq jours après le déclenchement du génocide contre les Tutsi·es du Rwanda, l’ambassade de France à Kigali est fermée. Deux jours plus tard, les militaires de l’opération Amaryllis, mise en place dans la nuit du 8 au 9 avril pour évacuer tous les ressortissant·es français·es, quittent également le pays. Mais, alors que Paris connaît déjà la réalité du génocide qui se déchaîne contre une partie de la population, les autorités françaises abandonnent à leur sort ses employé·es locaux, dont une majorité sont d’origine tutsie et traqué·es par les tueurs.

Secrétaires, jardiniers, gardiens, cuisinier·ères, intendant·es… Au moins dix-sept d’entre eux et d’entre elles seront assassiné·es pendant les tueries qui ont fait entre 800 000 et un million de mort·es en 100 jours. Dans cette série écrite au fil de l’enquête, Afrique XXI redonne un visage et une histoire à celles et ceux qui ont travaillé pour la France jusqu’à la fin : qui étaient-ils ? Quand ont-ils été tués ? Auraient-ils pu être secourus ? Pourquoi ne l’ont-ils pas été ? Qui est responsable de leur abandon ?