ans la cour de la célèbre mosquée Al Shaeb au Yémen, des gardes d'honneur se tenaient au garde-à-vous accompagnés par la mélodie de la musique militaire alors que commençait la cérémonie funéraire des marines yéménites tués lors de la dernière série de frappes américaines et britanniques. Les personnes en deuil, dont beaucoup étaient venues de la campagne pour y assister, ont marché aux côtés d'un long convoi transportant les corps de 17 victimes alors qu'il traversait les rues de Sanaa. Les personnes en deuil brandissaient des photos des défunts ou levaient leurs fusils en l'air tout en scandant des slogans condamnant les États-Unis. Plusieurs banderoles parsemaient la foule, arborant l'étiquette donnée à ceux qui ont donné leur vie dans ce que beaucoup considèrent comme une lutte pour la défense de la Palestine : « Martyrs sur la route d'al-Quds (Jérusalem) ». Dix-sept camionnettes enveloppées de rideaux verts transportaient les corps. Ils ont été escortés par des membres de leurs familles aux côtés de milliers de personnes en deuil quittant Sanaa pour les villes natales des victimes originaires de diverses régions du Yémen. La scène s'est déroulée dimanche dernier lorsque des milliers de Yéménites en colère sont descendus dans les rues de Sanaa et d'autres villes pour organiser les funérailles des personnes tuées par les attaques. "Des représailles contre les soldats américains… Nous n'abandonnerons pas notre vengeance", ont proclamé certaines personnes en deuil. À Bani Matar, à 70 kilomètres à l'ouest de Sanaa en direction de la route Hodeida, les mères de Ziad Ajlan et Hashem Al-Sawari ont observé le convoi depuis un toit alors qu'il transportait les corps de leurs fils. Ziad et Hachem n'ont pas été impliqués dans les combats ; ils faisaient partie des nombreux civils tués dans les attaques lancées par la marine américaine sur le continent yéménite il y a une semaine. "Mon fils a été martyrisé sur la route d'Al-Qods", a déclaré fièrement la mère de Ziad. "Nous ne serons pas brisés et nous n'abandonnerons pas Gaza." et des sites de lancement de missiles, mais la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. Les civils yéménites disent qu'ils sont aveugles et aveugles et laissent souvent des civils mutilés ou tués. En supposant que les États-Unis et le Royaume-Uni agissent de bonne foi, il est clair que leurs informations de renseignement Un camion appartenant à un agriculteur transportant des tuyaux en plastique a été visé lors d'une frappe aérienne à l'extérieur de la ville de Saada la semaine dernière. On pense que les tuyaux ont été confondus avec des missiles. Cette histoire se répète jusqu'à la nausée dans tout le Yémen depuis fin décembre. lorsque la multinationale "Opération Prosperity Guardian" (OIR) a été lancée dans une tentative jusqu'ici infructueuse de protéger les navires liés à Israël contre Ansar Allah. Rien que cette semaine, pas moins de 40 frappes ont été lancées par les États-Unis et le Royaume-Uni, la plupart ciblant la ville côtière de Hodeida...



