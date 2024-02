La ministre des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a accusé les services de renseignement israéliens de tenter de l'intimider après la CIJ (Mail and Guardian)

Naledi Pandor : Les services secrets israéliens essaient de m’intimider Article originel : Naledi Pandor: Israeli intelligence trying to intimidate me Mail and Guardian, 08.02.24

La ministre des relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a accusé les services de renseignement israéliens de tenter de l'intimider après que la Cour internationale de justice (CIJ) a récemment déclaré qu'il était "plausible" que les actions d'Israël puissent être assimilées à des actes génocidaires et lui a ordonné d'empêcher que les Palestiniens de Gaza ne subissent de tels dommages.

S'exprimant en marge du discours sur l'état de la nation prononcé par le président Cyril Ramaphosa jeudi soir, Mme Pandor a déclaré qu'elle était inquiète pour la sécurité de sa famille après avoir été prise pour cible sur les médias sociaux.

Mme Pandor a indiqué qu'elle avait parlé au ministre de la police, Bheki Cele, du renforcement de sa sécurité après avoir reçu des messages de menace.

"J'ai pensé qu'il serait préférable de renforcer la sécurité. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est ma famille, car dans certains messages sur les médias sociaux, mes enfants sont mentionnés, etc. Les agents israéliens, les services de renseignement, [c'est] ainsi qu'ils se comportent, et ils cherchent à vous intimider, alors nous ne devons pas nous laisser intimider. Il y a une cause qui est en cours".

Elle a déclaré que le gouvernement était déterminé à faire aboutir l'affaire devant la CIJ, tout comme le peuple de Palestine l'avait fait en luttant contre le système d'apartheid de l'Afrique du Sud.

"Nous ne pouvons plus rester en arrière. Nous devons être avec eux. Et je pense que l'une des choses que nous ne devons pas permettre est un manque de courage. Il est extrêmement important que nous continuions dans cette voie. Nous avons parlé au peuple sud-africain ; il comprend pourquoi nous avons adopté cette ligne de conduite morale", a-t-elle déclaré.

Les affirmations de Mme Pandor interviennent après que M. Ramaphosa a évoqué un possible retour en arrière contre l'Afrique du Sud, qui pourrait se concentrer sur sa politique intérieure et ses résultats électoraux afin de provoquer un "changement de régime".



La décision de l'Afrique du Sud de saisir la CIJ et l'arrêt qui s'en est suivi ont polarisé le monde, les pays occidentaux soutenant le droit d'Israël à se défendre à la suite de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas, tandis que d'autres pays, dont la Ligue arabe, ont soutenu la cause de l'Afrique du Sud.

Mme Pandor a déclaré que les avocats sud-africains travailleraient d'arrache-pied dans les mois à venir, aux côtés de son ministère et du ministère de la justice, afin de constituer un dossier en vue de la prochaine série de plaidoiries devant la CIJ.

"Nous ne devons pas faire de pause. Nous ne devons pas avoir peur. Avec le soutien des habitants du Cap et de l'ensemble de l'Afrique du Sud, je pense que nous aurons la force de mener à bien cette tâche très importante.

L'Afrique du Sud accueillera le sommet du G20 en 2025. Mme Pandor a déclaré que le pays comptait mettre à profit son mandat de président pour veiller à ce que les questions de développement soient mises à l'ordre du jour et à ce que l'attention portée aux intérêts économiques étroits soit ramenée à des questions de développement plus vastes, y compris le système multilatéral du monde.



« C’est l’une des tâches clés que nous croyons devoir entreprendre tous afin de progresser concrètement vers une véritable réforme des Nations Unies et de leurs diverses structures et mécanismes, parce que la situation que nous voyons en Palestine ne serait pas en cours si nous avions une Organisation des Nations Unies plus forte avec une capacité de faire respecter la paix. Je pense donc que le programme de réforme de l’ONU doit être une plate-forme solide de politique étrangère pour l’Afrique du Sud, alors que nous avançons dans les cinq prochaines années », a-t-elle déclaré.