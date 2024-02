Le chef du Hezbollah menace de déplacer des millions d’Israéliens si une guerre totale éclate (The National News)

Le chef du Hezbollah menace de déplacer des millions d’Israéliens si une guerre totale éclate

Article originel : Hezbollah leader threatens to displace millions of Israelis if all-out war breaks out

The National News, 15.02.24





Hassan Nasrallah se moque également des efforts occidentaux de médiation sur la désescalade des frontières sans faire pression sur Israël sur un cessez-le-feu à Gaza.