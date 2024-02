[Vidéo] Le deuxième plus grand hôpital de Gaza "complètement hors service" : jour 135 de la guerre de Gaza (OLJ)

Le deuxième plus grand hôpital de Gaza "complètement hors service" : jour 135 de la guerre de Gaza

OLJ, 18.02.24





...L'hôpital Nasser, deuxième plus grand établissement sanitaire de la bande de Gaza, « n'est plus opérationnel, après un siège d'une semaine suivi du raid en cours », a averti ce matin le chef de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X. Il a également indiqué qu' « hier et avant-hier, l'OMS n'a pas été autorisée à entrer dans l'hôpital pour évaluer l'état des patients et les besoins médicaux critiques, bien qu'elle ait atteint l'enceinte de l'hôpital pour livrer du carburant aux côtés de ses partenaires ». Selon M. Tedros, il y a encore environ 200 patients à l'hôpital. « Au moins 20 d'entre eux doivent être orientés d'urgence vers d'autres hôpitaux pour recevoir des soins de santé », a-t-il souligné, appelant à ce que « l'accès aux patients et à l'hôpital soit facilité »....