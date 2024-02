Le président argentin Javier Milei envisage de transférer l'ambassade à Jérusalem

Article originel : Argentina president Javier Milei says plans to move embassy to Jerusalem

Al Jazeera, 08.02.24

Javier Milei a fait ces remarques à son arrivée en Israël, où il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu...

