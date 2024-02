Le renversement d'Imran Khan par les États-Unis (Common Dreams)

Le renversement d'Imran Khan par les États-Unis

Article originel : The US Toppling of Imran Khan

Par Jeffrey D. Sachs*

Common Dreams, 1.02.24

Des partisans et des militants du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) crient des slogans lors d'une manifestation demandant la libération du leader du PTI, Imran Khan, à Peshawar, le 28 janvier 2024. (Photo by Abdul MAJEED / AFP) (Photo by ABDUL MAJEED/AFP via Getty Images)

Un changement de régime secret a encore frappé. Cette fois au Pakistan. L'un des principaux instruments de la politique étrangère des États-Unis est le changement de régime secret, c'est-à-dire une action secrète du gouvernement étatsunien visant à renverser le gouvernement d'un autre pays. Il y a de fortes raisons de croire que les actions étatsuniennes ont conduit à la destitution du Premier ministre pakistanais Imran Khan en avril 2022, suivie de son arrestation sur la base d'accusations forgées de toutes pièces de corruption et d'espionnage, et de sa condamnation cette semaine à 10 ans d'emprisonnement pour espionnage. L'objectif politique est d'empêcher l'homme politique le plus populaire du Pakistan de revenir au pouvoir lors des élections du 8 février. La clé des opérations secrètes réside évidemment dans le fait qu'elles sont secrètes et donc niables par le gouvernement étatsunien. Même lorsque les preuves sont révélées par des lanceurs d'alerte ou des fuites, comme c'est très souvent le cas, le gouvernement étatsunien rejette l'authenticité des preuves et les grands médias ignorent généralement l'histoire parce qu'elle contredit le récit officiel. Parce que les rédacteurs en chef de ces grands médias ne veulent pas colporter de "théories du complot", ou sont simplement heureux d'être les porte-parole de l'administration, ils accordent au gouvernement étatsunien une très large marge de manœuvre en ce qui concerne les conspirations réelles de changement de régime.

Les changements de régime opérés secrètement par les États-Unis sont d'une régularité choquante. Une étude qui fait autorité de Lindsay O'Rourke, professeur à l'université de Boston, fait autorité : elle dénombre 64 opérations secrètes de changement de régime menées par les États-Unis pendant la guerre froide (de 1947 à 1989), et ce chiffre est en fait bien plus élevé, car elle a choisi de considérer les tentatives répétées dans un même pays comme un seul épisode prolongé. Depuis lors, les opérations étatsuniennes de changement de régime sont restées fréquentes, comme lorsque le président Barrack Obama a chargé la CIA (opération Timber Sycamore) de renverser le président syrien Bachar al-Assad. Cette opération secrète est restée secrète jusqu'à plusieurs années après l'opération, et même à ce moment-là, elle n'a pratiquement pas été couverte par les grands médias. Tout ceci nous amène au Pakistan, un autre cas où les preuves indiquent clairement un changement de régime mené par les États-Unis. Dans ce cas, les États-Unis souhaitaient renverser le gouvernement du Premier ministre Imran Khan, leader charismatique, talentueux et extrêmement populaire du Pakistan, réputé à la fois pour sa maîtrise du cricket au niveau mondial et pour sa proximité avec le peuple. Sa popularité, son indépendance et ses immenses talents en font une cible de choix pour les États-Unis, qui s'inquiètent des dirigeants populaires qui ne s'alignent pas sur la politique étatsunienne.

Comme de nombreux dirigeants du monde en développement, M. Khan ne souhaite pas rompre les relations avec les États-Unis ou la Russie au sujet de la guerre en Ukraine. Par pure coïncidence de calendrier, Khan s'est retrouvé à Moscou pour rencontrer Poutine le jour où la Russie a lancé l'opération militaire spéciale (24 février 2022). Dès le début, M. Khan a plaidé pour que le conflit en Ukraine soit réglé à la table des négociations plutôt que sur le champ de bataille. Les États-Unis et l'Union européenne ont fait pression sur les dirigeants étrangers, dont Khan, pour qu'ils s'alignent sur Poutine et soutiennent les sanctions occidentales contre la Russie, mais Khan a résisté. Khan a probablement scellé son destin le 6 mars lorsqu'il a organisé un grand rassemblement dans le nord du Pakistan. Lors de ce rassemblement, il a reproché à l'Occident, et en particulier aux 22 ambassadeurs de l'Union européenne, d'avoir fait pression sur lui pour qu'il condamne la Russie lors d'un vote aux Nations unies. Il a également critiqué la guerre menée par l'OTAN contre le terrorisme dans l'Afghanistan voisin, estimant qu'elle avait été totalement dévastatrice pour le Pakistan, sans aucune reconnaissance, respect ou appréciation des souffrances du Pakistan.

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a critiqué les 22 envoyés qui lui ont écrit une lettre lui demandant de condamner l'action de la Russie en Ukraine. Fâché par les diplomates, Imran a déclaré que le Pakistan n'était pas "l'esclave" de l'Occident lors d'un rassemblement dans la province pakistanaise du Pendjab. Il leur a reproché de faire pression sur eux et non sur l'Inde.

M. Khan a déclaré à la foule en liesse : "Les ambassadeurs de l'UE nous ont écrit une lettre nous demandant de condamner la Russie et de voter contre elle... Que pensez-vous de nous ? Sommes-nous vos esclaves ... que tout ce que vous dites, nous le ferons ?". Il a ajouté : "Nous sommes amis avec la Russie, mais aussi avec les Etats-Unis ; nous sommes amis avec la Chine et avec l'Europe ; nous ne sommes dans aucun camp. Le Pakistan restera neutre et travaillera avec ceux qui tentent de mettre fin à la guerre en Ukraine". Du point de vue des États-Unis, "neutre" est un mot de guerre. La sombre suite donnée à l'affaire Khan a été révélée en août 2023 par des journalistes d'investigation de The Intercept. Un jour seulement après le rassemblement de Khan, le secrétaire d'État adjoint chargé du Bureau des affaires de l'Asie du Sud et de l'Asie centrale, Donald Lu, a rencontré à Washington l'ambassadeur du Pakistan aux États-Unis, Asad Majeed Khan. À la suite de cette rencontre, l'ambassadeur Khan a envoyé un câble secret ("cypher") à Islamabad, qui a ensuite été divulgué à The Intercept par un responsable militaire pakistanais. Ce câble raconte comment le secrétaire adjoint Lu a réprimandé le premier ministre Khan pour sa neutralité. Le câble cite Lu qui déclare que "les gens ici et en Europe se demandent pourquoi le Pakistan adopte une position neutre aussi agressive (sur l'Ukraine), si tant est qu'une telle position soit possible. Cela ne nous semble pas être une position neutre".

Lu a ensuite transmis l'essentiel à l'ambassadeur Khan. "Je pense que si le vote de défiance contre le Premier ministre aboutit, tout sera pardonné à Washington parce que la visite en Russie sera considérée comme une décision du Premier ministre. Dans le cas contraire, je pense que les choses seront difficiles". Cinq semaines plus tard, le 10 avril, la menace étatsunienne pesant sur la puissante armée pakistanaise et l'emprise des militaires sur le parlement pakistanais, ce dernier a évincé Khan lors d'un vote de défiance. En l'espace de quelques semaines, le nouveau gouvernement a lancé des accusations de corruption contre Khan, fabriquées de manière éhontée, afin de l'arrêter et de l'empêcher de revenir au pouvoir. De manière tout à fait orwellienne, lorsque Khan a fait connaître l'existence du câble diplomatique qui révélait le rôle des Etats-Unis dans son éviction, le nouveau gouvernement a accusé Khan d'espionnage. Il a maintenant été condamné à une peine déraisonnable de 10 ans de prison, le gouvernement étatsunien restant silencieux sur cet outrage. Interrogé sur la condamnation de Khan, le département d'État a déclaré ce qui suit : "C'est une question qui relève des tribunaux pakistanais". Cette réponse est un exemple frappant de la manière dont fonctionne le changement de régime mené par les États-Unis. Le département d'État soutient l'emprisonnement de Khan parce qu'il a révélé publiquement les actions des États-Unis.



Le Pakistan organisera donc des élections le 8 février alors que son dirigeant démocratique le plus populaire est en prison et que le parti de Khan fait l'objet d'attaques incessantes, d'assassinats politiques, de coupures de presse et d'autres formes de répression musclée. Dans tout cela, le gouvernement étatsunien est totalement complice. Voilà pour les valeurs "démocratiques" des Etats-Unis. Le gouvernement étatsunien a obtenu ce qu'il voulait pour l'instant et a profondément déstabilisé une nation de 240 millions d'habitants dotée de l'arme nucléaire. Seule la libération de Khan et sa participation aux prochaines élections pourraient rétablir la stabilité.

*Jeffrey D. Sachs est professeur d'université et directeur du Centre pour le développement durable de l'université Columbia, où il a dirigé l'Institut de la Terre de 2002 à 2016. Il est également président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies et commissaire de la Commission à haut débit des Nations unies pour le développement. Il a été conseiller auprès de trois secrétaires généraux des Nations unies et est actuellement défenseur des objectifs de développement durable auprès du secrétaire général Antonio Guterres. M. Sachs est l'auteur, plus récemment, de "A New Foreign Policy : Beyond American Exceptionalism" (2020). Parmi ses autres ouvrages, citons "Building the New American Economy : Smart, Fair, and Sustainable" (2017) et "The Age of Sustainable Development" (2015) avec Ban Ki-moon.