Etats-Unis. Les députés abandonnent le vote sur l'aide à l'Ukraine et à Israël alors qu'ils s'apprêtent à partir en vacances (The Independent)

Les députés abandonnent le vote sur l'aide à l'Ukraine et à Israël alors qu'ils s'apprêtent à partir en vacances

Article originel : House lawmakers abandon Ukraine and Israel aid package vote as they head off on recess

The Independent, 16.02.24

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, insiste sur le fait que la Chambre basse "ne sera pas contrainte d'adopter un projet de loi sur l'aide à l'étranger auquel s'opposent la plupart des sénateurs républicains".