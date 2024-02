Les États-Unis ont recueilli des informations qu'ils pourraient utiliser pour juger de la conduite de la guerre par Israël (Politico)

Les États-Unis ont recueilli des informations qu'ils pourraient utiliser pour juger de la conduite de la guerre par Israël

Par Erin Banco, Nahal Toosi and Alexander Ward

Politico, 14.12.23 Les États-Unis ont recueilli des informations sur les tactiques d'Israël à Gaza depuis le début de la guerre et ont transmis ces rapports aux législateurs.

Des soldats israéliens participent à une opération terrestre dans le quartier de Shijaiyah à Gaza, vendredi 8 décembre 2023. | Moti Milrod/AP

Si les responsables étatsuniens affirment qu'ils ne se prononcent pas en temps réel sur le respect des lois de la guerre par Israël, les États-Unis ont recueilli des renseignements qui pourraient leur permettre de procéder à de telles évaluations. Depuis le début de la guerre en octobre, les États-Unis ont recueilli des renseignements et formulé des évaluations détaillées sur les mouvements et les tactiques militaires d'Israël et du Hamas dans la bande de Gaza, selon deux personnes au fait de ces renseignements. Il s'agit notamment de données sur le ciblage par les deux parties, les armes qu'elles semblent utiliser et le nombre potentiel de personnes tuées dans leurs rangs. Ces informations ont été communiquées aux membres du Congrès lors de plusieurs réunions d'information, notamment aux membres des commissions du renseignement, ont indiqué ces personnes. Les deux personnes ont été autorisées à garder l'anonymat afin de donner des détails sur une question sensible.

Les fonctionnaires du département d'État recueillent également des rapports sur les violations potentielles d'Israël par le biais d'un système dévoilé en août, appelé Civilian Harm Incident Response Guidance (CHIRG), selon Josh Paul, qui a quitté le département en raison de ses préoccupations concernant son approche de la guerre. M. Paul a déclaré que certains fonctionnaires du Bureau des affaires politico-militaires du ministère ont demandé à l'aile juridique du ministère de "fournir des informations sur leur exposition potentielle au droit international à la suite de l'approbation de ces ventes".

Lorsque le président Joe Biden a réaffirmé mardi qu'Israël procédait à des "bombardements aveugles" à Gaza, ce qui constitue une violation du droit humanitaire international, il s'appuyait vraisemblablement sur des informations dont il disposait. Et son administration semble disposer de certaines des données dont elle aurait besoin pour déterminer si Israël viole ou non les règles mondiales de la guerre. "Le président des États-Unis accuse essentiellement Israël de commettre des crimes de guerre, alors que son administration refuse de procéder à une évaluation approfondie pour déterminer si la campagne militaire d'Israël à Gaza est conforme au droit de la guerre", a déclaré Brian Finucane, ancien juriste du département d'État qui conseille aujourd'hui l'International Crisis Group. Les porte-parole du département d'État ont refusé de commenter jeudi ces détails ou les mécanismes des délibérations internes, mais ils ont déclaré lors de réunions publiques que le département surveillait la situation et recueillait des informations. Le bureau du directeur du renseignement national s'est refusé à tout commentaire. Pour expliquer les propos de M. Biden, plusieurs responsables de l'administration ont déclaré que le président n'avait fait qu'exprimer ses inquiétudes quant au nombre de victimes civiles. Ils ont également déclaré que l'administration ne procédait pas à une évaluation juridique en temps réel des opérations israéliennes à Gaza parce qu'elle ne disposait pas des renseignements nécessaires pour le faire. D'anciens fonctionnaires connaissant bien le processus affirment que c'est inexact. "Il est vraiment malhonnête de la part des membres du gouvernement de prétendre que c'est trop difficile ou que nous ne pouvons pas le faire en temps réel. C'est tout simplement un choix. Ils choisissent de ne pas le faire", a déclaré M. Finucane. En effet, la politique étatsunienne exige que l'administration procède à ce type d'évaluation et s'abstienne de transférer des armes si elle constate que des violations du droit international sont "plus probables qu'improbables". Lire la suite