Les troupes ukrainiennes se retirent à nouveau alors que l'offensive russe se poursuit dans l'est de l'Ukraine (AP)

Les troupes ukrainiennes se retirent à nouveau alors que l'offensive russe se poursuit dans l'est de l'Ukraine

Article originel : Ukrainian troops pull back again as Russia's onslaught pushes ahead in eastern Ukraine

Associated Press, 26.02.24

Le porte-parole de l'armée ukrainienne déclare que les troupes de Kiev se sont retirées d'un village dans l'est du pays.