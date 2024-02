Les unités d’infanterie ukrainiennes signalent une pénurie critique de soldats Article originel : Ukrainian infantry units report critical shortage of soldiers Par Isabelle Khurshudyan and Anastacia Galouchka Stuff, 10.02.24

L’armée ukrainienne est confrontée à une pénurie critique d’infanterie, ce qui conduit à l’épuisement et à la baisse du moral sur la ligne de front, a déclaré cette semaine le personnel militaire sur le terrain - une nouvelle dynamique périlleuse pour Kiev près de deux ans après le début de la guerre sanglante avec la Russie.

Ces derniers jours, près d’une douzaine de soldats et de commandants ont déclaré au Washington Post que les déficits de personnel étaient leur problème le plus critique aujourd’hui, car la Russie a repris l’initiative offensive sur le champ de bataille et intensifie ses attaques.

Un commandant de bataillon dans une brigade mécanisée combattant dans l’est de l’Ukraine a déclaré que son unité compte actuellement moins de 40 troupes d’infanterie - les soldats déployés dans les tranchées de première ligne qui retiennent les assauts russes. Un bataillon entièrement équipé aurait plus de 200, a dit le commandant.

Un autre commandant d’un bataillon d’infanterie d’une autre brigade a déclaré que son unité est également épuisée...

