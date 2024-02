Lloyd Austin : "Nous ne savons pas" si l'Iran a été impliqué dans l'attaque du drone en Jordanie (Antiwar)

Lloyd Austin : "Nous ne savons pas" si l'Iran a été impliqué dans l'attaque du drone en Jordanie

Article originel : Lloyd Austin: ‘We Don’t Know’ If Iran Was Involved in Jordan Drone Attack

Par Dave DeCamp

Antiwar, 3.02.24



Les plans pour bombarder le personnel iranien en Irak et en Syrie ont été approuvés de toute façon.



Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a admis jeudi que les Etats-Unis ne savaient pas si l'Iran était impliqué dans l'attaque de drone qui a tué trois soldats américains en Jordanie. Le même jour, des responsables américains ont déclaré à CBS News que des plans avaient été approuvés pour des frappes contre le personnel et les installations iraniens en Irak et en Syrie.

Lorsqu'un journaliste lui a demandé dans quelle mesure l'Iran était au courant de l'attaque de drone en Jordanie ou s'il était impliqué sur le plan opérationnel, M. Austin a répondu : "Vous savez, nous pensons que cette attaque a été menée par un élément de ce que l'on appelle l'Axe de la résistance, et il s'agit de groupes mandataires iraniens. Nous ne savons pas ce que l'Iran savait ou ne savait pas, mais cela n'a pas d'importance car l'Iran sponsorise ces groupes.

M. Austin a déclaré que si les milices chiites que les États-Unis considèrent comme responsables de l'attaque n'étaient pas soutenues par l'Iran, ce "genre de choses n'arriverait pas".

Les États-Unis ont déclaré qu'ils pensaient que la Résistance islamique en Irak, un groupe de milices irakiennes, était responsable de l'attaque. Le Kataib Hezbollah a annoncé mardi qu'il suspendait ses attaques contre les troupes américaines en Irak et en Syrie, sous la pression du gouvernement irakien et de l'Iran, indiquant clairement que Téhéran ne souhaite pas d'escalade dans la région.

