Netanyahu : "Israël continuera à refuser de reconnaître un État palestinien de manière unilatérale" (Vidéo)

Netanyahu: 'Israel will continue denying recognition of a Palestinian state unilaterally'/Netanyahou : "Israël continuera à refuser de reconnaître un État palestinien de manière unilatérale". Lors d'une allocution télévisée, le premier ministre israélien s'est une nouvelle fois prononcé contre une solution à deux États et contre la création d'un État palestinien indépendant. "Nous ne nous plierons pas aux diktats internationaux en ce qui concerne un futur accord avec les Palestiniens. Un tel compromis devrait se faire par le biais de négociations directes sans conditions préalables", a-t-il déclaré.