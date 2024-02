Projet de loi US soumis au congrès US pour réexaminer les liens avec l'Afrique du sud après que la CIJ ait jugé plausible qu'Israël ait commis des actes de génocide contre la population de Gaza (Mail and Guardian)

Vusimuzi Madonsela, Amabassador sud-africain aux Pays-Bas, et Ronald Lamola, ministre sud-africaine de la Justice, se préparent à assister à ue audience alors que l’Afrique du Sud a demandé à la cour d’indiquer des mesures concernant les violations présumées des droits de l’homme par Israël à Gaza le 11 janvier 2024 à La Haye, aux Pays-Bas. Les 11 et 12 janvier à la Cour internationale de justice (CIJ), l’organe judiciaire des Nations Unies, à La Haye, l'Afrique du Sud, a saisi la CIJ pour lui demander de statuer sur d’éventuels actes de "génocide" à Gaza par Israël. (Photo de Michel Porro/Getty Images)

Le Congrès étatsunien reçoit un projet de loi pour examiner les relations avec l’Afrique du Sud à la suite de l’affaire de la CIJ « motivée par des considérations politiques »

Article originel : US congress receives bill to review SA relations following ‘politically motivated’ ICJ case

Par Lizeka Tandwa

Mail and Guardian, 10.02.24

Un projet de loi a été soumis au Congrès des États-Unis demandant un examen complet des relations bilatérales du pays avec l’Afrique du Sud à la suite de la décision de la Cour internationale de justice qui a jugé plausible qu’Israël ait commis des actes de génocide contre Gaza.

Le projet de loi bipartite présenté par le député républicain étatsunien John James et le député démocrate Jared Moskowitz cette semaine pourrait menacer les perspectives de l’Afrique du Sud de bénéficier de la loi africaine sur la croissance et les opportunités (AGOA).

Le projet de loi devra encore être discuté et adopté par le Congrès.

Il indique qu’au plus tard 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le président américain Joe Biden, en consultation avec le secrétaire d’État et le secrétaire à la Défense, doit certifier aux comités appropriés du Congrès et rendre publique une décision non classifiée indiquant explicitement si l’Afrique du Sud s’est engagée dans des activités qui portent atteinte à la sécurité nationale des États-Unis ou aux intérêts de la politique étrangère.

Il stipule en outre que le gouvernement étatsunien doit fournir un rapport non classifié soumis aux comités du Congrès appropriés justifiant la détermination sur son certificat.

Le porte-parole de la mission de l’ambassade des États-Unis, David Feldmann, s’est refusé à tout commentaire. L’ANC et la réponse du gouvernement seront ajoutés dès leur réception....

