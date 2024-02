Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : un nouveau commandant détesté - un manque criant d'infanterie (Moon of Alabama)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : un nouveau commandant détesté - un manque criant d'infanterie

Article originel : Ukraine SitRep: A Hated New Commander - Critical Lack Of Infantry

Moon of Alabama, 09.02.24

Le président ukrainien Zelenski a limogé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Zaluzny.

Zaluzny a été remplacé par le général Syrski, un choix quelque peu inattendu car Syrski est détesté par les troupes pour les avoir poussées dans des hachoirs à viande sans perspective de victoire. Syrski, qui est né russe, a perdu les batailles de Debaltsevo (2015), Soledar (2023) et Bakhmut (2023). Actuellement, Avdeevka est dans un chaudron et risque de tomber.

Les rumeurs disent que Syrski a déjà ordonné aux réservistes de renforcer les troupes à Avdeevka. Les bombes FAB russes les accueilleront. (Traduction de l'article en français, NdT)



The Economist décrit Syrski comme suit :

Le général Syrski a la réputation de vouloir engager le combat avec l'ennemi, même si le coût en hommes et en machines est élevé. C'est un personnage qui divise et qui suscite de vives réactions de la part des officiers en service. Certains louent son professionnalisme, d'autres disent qu'il terrifie ses subordonnés et qu'il gouverne par la peur. Il est moins enclin à remettre en question les priorités de son président. Au fur et à mesure de sa prise de fonction, il devra assouplir son style de commandement et apprendre à dire la vérité au pouvoir.

La réorganisation entraînera également des perturbations, car les officiers occuperont de nouveaux postes dans la chaîne de commandement. Il est important que ces changements ne dégradent pas la capacité de l'Ukraine à se battre. D'ici peu, le pays aura besoin d'une nouvelle mobilisation, même si le général Syrsky utilise ses troupes essentiellement à des fins défensives - comme il devrait le faire pour l'instant.