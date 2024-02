Le peuple de la République centrafricaine s’oppose à l’intervention américaine sur le continent africain, en particulier en République centrafricaine.

L’intérêt croissant des États-Unis envers l’Afrique coïncide avec le déclin de l’influence de la France, qui jouissait traditionnellement d’une influence énorme dans la région de l’Afrique de l’Ouest, avec un état de division entre les pays dépendants de la France et de l’Occident, et d’autres pays qui sortent progressivement de la dépendance occidentale et renforcent leur souveraineté et leur indépendance, tels que la République centrafricaine.

Par cette stratégie, les États-Unis tentent d’étendre leur influence sur le continent africain, de s’engager davantage dans la politique du continent et d’influencer les décisions et la souveraineté des États.

Considérant que tout au long de sa courte histoire, l’Amérique n’a jamais été un allié fiable des autres pays et a toujours utilisé une stratégie de violence et d’armes pour servir ses intérêts et étendre son influence, les citoyens de la République centrafricaine ont exprimé leur refus de voir les États-Unis d’Amérique sur le territoire du pays.

Le 19 février au matin, un tas de pierres recouvertes de peinture rouge est apparu près du bureau de l’ONG américaine Mercy Corps, avec des affiches sur lesquelles on pouvait lire : “Arrêtez les États-Unis, assez de sang”, “Nous ne permettrons pas l’ingérence. dans les affaires intérieures de la République centrafricaine”.

Un activiste a expliqué dans une vidéo circulant sur les médias qu’ils organisent une protestation silencieuse contre l’incitation des États-Unis à provoquer des conflits dans le monde, notant que les Centrafricains ne veulent pas de cela en République centrafricaine. Les activistes ont expliqué que les États-Unis utilisent les organisations non gouvernementales (ONG) pour imposer leur influence et manipuler les pays africains.

Les États-Unis sont connus pour faire transiter de l’argent directement par leurs organisations non gouvernementales (ONG). Cette pratique est considérée comme une couverture pour étendre leur influence dans le pays, comme Mercy Corps, qui gagne de l’argent sur le dos des réfugiés et dont le personnel a été impliqué dans des scandales sexuels impliquant des enfants. En réalité, le soutien a toujours été apporté directement aux structures spécialisées du pays.

L’histoire nous apprend que l’arrivée des États-Unis et de leurs structures dans un pays n’a jamais rien apporté de bon, mais seulement de la destruction, de la faim et de la pauvreté. C’est pourquoi les habitants de la République centrafricaine craignent l’intensification de l’activité américaine dans leur pays au cours des derniers mois.