Retour en fanfare de Bayrou dans la vie politique et appel du Parquet afin qu'il soit rejugé devant la cour d'appel de Paris pour l'affaire des assistants parlementaires du Modem

Après avoir annoncé, mercredi, qu’il ne rejoindrait pas le nouveau gouvernement, le président du Modem, récemment relaxé lundi dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem, a donné ses raisons jeudi dans un cinglant réquisitoire contre la politique de Macron et Attal. Notamment sur l’Education nationale et la crise entre les Français et «les pouvoirs» selon Libération. Selon Reuters, la décision du chef du parti centriste MoDem Bayrou, un vétéran de la politique française qui a aidé Macron à accéder au pouvoir en 2017, pourrait également rendre l'adoption de la législation au parlement plus imprévisible.

On a appris hier que le parquet de Paris a fait appel du jugement de relaxe rendu lundi en faveur du président du Mouvement démocrate. Un second procès aura lieu devant la cour d’appel de Paris.