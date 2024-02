Royaume-Uni/États-Unis. La liberté de la presse dans le monde menacée alors que Julian Assange est de retour devant un tribunal britannique et risque l’extradition vers les États-Unis

Amnesty International, 13.02.24







En amont de la prochaine audience de Julian Assange devant les tribunaux britanniques avant son éventuelle extradition vers les États-Unis, Amnesty International réitère ses préoccupations quant au fait qu’il risque d’être victime de graves violations des droits humains s’il est extradé et met en garde contre un « effet dissuasif » profond sur la liberté de la presse dans le monde.

« Ce qui est en jeu lors de ce procès, ce sont les risques pour les éditeurs et les journalistes d’investigation du monde entier. Si Julian Assange est envoyé aux États-Unis et y est poursuivi, ce sera également le procès de la liberté de la presse à travers le monde », a déclaré Julia Hall, spécialiste du contre-terrorisme et de la justice pénale en Europe pour Amnesty International...

