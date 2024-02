Selon Haaretz, les soldats de la brigade israélienne d'élite Givati refusent de participer à la guerre de Gaza

Trop effrayés, les soldats de la brigade israélienne Givati refusent de participer à la guerre de Gaza Article originel : Too Scared – Israel’s Givati Brigade Troops Refuse to Rejoin Gaza War Palestine Chronicle, 16.02.24

Un groupe de soldats israéliens de la brigade d'élite Givati a refusé de participer aux opérations militaires dans la bande de Gaza, accusant l'armée de négliger leur bien-être psychologique et physique, a rapporté Haaretz mercredi.

Depuis que l'armée israélienne a commencé son invasion terrestre de la bande de Gaza à la fin du mois d'octobre 2023, la brigade Givati, qui comprend des combattants d'élite, a participé aux batailles les plus difficiles dans l'enclave et a perdu beaucoup de ses chefs et de ses membres, ce qui a forcé la direction de l'armée à les retirer "temporairement" du champ de bataille.

Les groupes de résistance palestiniens ont vaincu à plusieurs reprises la brigade Givati et d'autres forces d'élite à Gaza, les poussant à se retirer de certaines zones après leur avoir fait perdre de nombreux soldats, morts ou blessés...



