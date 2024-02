Sénégal : Macky Sall se retrouve dos au mur

Mondafrique, 18.02.24

...

Marché des dupes

Dans une sorte d’arrangement, les députés de la majorité présidentielle et ceux du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Karim Wade se sont mis d’accords pour que Macky Sall reste au pouvoir jusqu’à 15 décembre 2024. En échange, le président sortant devait entreprendre un dialogue national en vue d’une élection inclusive. Ce qui suppose la révision de la liste des candidats à la présidentielle et ce faisant le repêchage de Karim Wade. Contre la prolongation de son bail, Macky Sall était prêt à faire libérer Ousmane Sonko et même à le remettre dans la compétition électorale. A cet effet, le militant associatif Alioune Tine et l’architecte et hommes d’affaires Pierre Goudiaby ont eu des discussions avec Sonko à la prison de Cap Manuel, près de Dakar, où est detenu le leader du Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, éthique et la fraternité (PASTEF).

Afin de marquer sa volonté de conclure ce deal avec Karim Wade et Sonko, Macky Sall a déjà fait libérer plusieurs dizaines de personnes que les opposants et la société civile considèrent comme des « prisonniers politiques ». Ils seraient entre 1000 et 1500 derrière les barreaux. Les tractations en vue de ce « deal » de l’histoire politique du Sénégal n’avait pas intégré les risques de refus du Conseil constitutionnel de toute prolongation du mandat de Macky Sall.,,

Lire la suite