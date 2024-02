Total au tribunal, acte 2 (bdA)

Total au tribunal, acte 2

Billets d'Afrique, 1.09.23





Le 27 juin dernier, trois associations ougandaises (AFIEGO, NAPE/Amis de la Terre Ouganda, TASHA Research Institute) et deux françaises (les Amis de la Terre France et Survie) ont de nouveau attaqué Total en justice en France pour son méga projet pétrolier en Ouganda et en Tanzanie (voir le communiqué et dossier de presse sur le site internet de Survie). Elles sont aux côtés de 26 personnes – appelées « demandeurs » et « demanderesses » – issues des communautés ougandaises qui ont subi des violations de leurs droits suite à l’accaparement de leurs terres par la multinationale, et qui demandent réparation à Total...

