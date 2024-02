Ukraine - Une armée sans officiers n'a aucune chance de gagner (MoA)

Les bataillons d'infanterie pure marchent et combattent à pied ou effectuent des marches plus longues sur des camions. L'infanterie mécanisée dispose de véhicules de combat blindés qui transportent les troupes, mais aussi de quelques armes légères pour couvrir le chargement ou le déchargement des soldats. Les bataillons de chars d'assaut disposent de carcasses blindées dotées de gros canons conçus pour percer les lignes ennemies renforcées. Les bataillons d'artillerie disposent d'obusiers de gros calibre ou de missiles pour tirer à distance.

Ukraine - Une armée sans officiers n'a aucune chance de gagner Article originel : Ukraine - An Army Without Officers Has No Chance Of Winning Moon of Alabama, 6.02.24

Une brigade, composée de plusieurs bataillons de différents types, peut les mélanger en fonction du combat en cours.

Un bataillon se compose de quatre à six compagnies. Chaque compagnie comprend trois ou quatre pelotons.

Les pelotons, généralement composés d'une trentaine d'hommes, sont dirigés par des lieutenants. La compagnie, composée de plusieurs sections, est commandée par un capitaine. Le chef de la première section d'une compagnie est souvent un lieutenant expérimenté qui fait office de commandant adjoint de la compagnie.

L'organisation supérieure, le bataillon, est dirigée par un lieutenant-colonel avec l'aide d'un état-major de bataillon. Cet état-major, divisé en quatre sections (ou plus) appelées S1 à S4, s'occupe du personnel du bataillon, de la situation de l'ennemi, du poste de commandement du bataillon de l'arrière (réserve) et de la logistique.

Ces sections sont dirigées par un lieutenant expérimenté (S1), un capitaine (S2), un major (S3) qui est également le commandant adjoint du bataillon, et un autre capitaine (S4) pour la logistique. Il peut y avoir d'autres postes d'officiers comme le médecin du bataillon, l'officier technique ou un chef de section du renseignement militaire.

Au total, un bataillon compte plus de 12 lieutenants comme chefs de section, 4 capitaines comme chefs de compagnie, un état-major de bataillon composé d'un ou deux lieutenants expérimentés supplémentaires, d'un ou deux capitaines supplémentaires, d'un ou deux majors supplémentaires et, au sommet, d'un lieutenant-colonel.

Cela représente au total plus de 10 officiers subalternes et plus de 10 officiers plus expérimentés ou plus gradés.



Examinons maintenant une ligne fugace d'un récent article du New York Times :

Ils viennent par vagues : Ukraine Goes on Defense Against a Relentless Foe ("L'Ukraine se défend contre un ennemi implacable") (archivé) - New York Times, Feb 4 2024



Aux points chauds de la ligne de front orientale, les troupes ukrainiennes sont dépassées en nombre et en armement, mais elles se retranchent.

Ils arrivent par vagues", explique le lieutenant Oleksandr Shyrshyn, 29 ans, commandant adjoint du bataillon de la 47e brigade mécanisée, "et ils ne s'arrêtent pas". "Et ils ne s'arrêtent pas.

Un lecteur normal, peu versé dans l'organisation militaire, ne trébuchera pas sur cette phrase comme je l'ai fait.

Un lieutenant âgé de 28 ans est probablement expérimenté. Mais dans le rôle de "chef de bataillon adjoint" ?

Qu'est-il arrivé au S3, au major et au chef de bataillon adjoint nominal ? Qu'est-il arrivé aux six capitaines que le bataillon est censé compter ? Ils devraient tous être mieux formés et qualifiés pour assumer le rôle de chef de bataillon adjoint qu'un simple lieutenant.