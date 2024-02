Un enfant meurt toutes les deux heures dans un camp de déplacés au Soudan selon MSF

Article originel : A child dies every two hours in Sudan camp for displaced people: MSF

Al Jazeera, 5.02.24

L'organisation médicale met en garde contre la situation humanitaire catastrophique dans le camp de Zamzam, dans l'État du Darfour Nord, au Soudan...

Lire la suite