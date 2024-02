Un juge fédéral a décidé que l'assaut d'Israël sur Gaza était un cas plausible de génocide, tout en rejetant une action en justice visant à tenir l'administration Biden pour responsable (Tag 24)

Les poursuites contre Biden pour génocide sont rejetées, mais un juge fédéral déplore le soutien "indéfectible" des États-Unis à Israël

Article originel : Biden genocide lawsuit dismissed, but federal judge deplores "unflagging" US support for Israel

Par Kaitlyn Kennedy

Tag 24, 2.02.24

Oakland, Californie - Un juge fédéral a décidé mercredi que l'assaut d'Israël sur Gaza était un cas plausible de génocide, tout en rejetant une action en justice visant à tenir l'administration Biden pour responsable de son rôle dans la violence et la destruction.

Un procès intenté par des Palestino-Etatsuniens contre le soutien inconditionnel de l'administration Biden à la guerre d'Israël contre Gaza a été rejeté mercredi.

Lors d'une audience éprouvante devant le tribunal du district nord de la Californie vendredi dernier, des plaignants palestiniens et palestino-étatsuniens ont témoigné du coût personnel de l'échec de l'administration Biden à empêcher le génocide dans la bande de Gaza.

Leur plainte, déposée par le Center for Constitutional Rights (CCR) en novembre 2023, accuse le président Joe Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin de ne pas avoir assumé leurs responsabilités légales en vertu de la Convention sur le génocide de 1948 et de la loi de 1988 sur la mise en œuvre de la Convention sur le génocide. Ils dénonçaient en particulier le fait que l'administration continuait d'apporter un soutien diplomatique et militaire à Israël alors que celui-ci menait une attaque militaire incessante contre la bande de Gaza.

Les plaignants demandaient à la Cour d'empêcher M. Biden d'envoyer davantage d'armes et de munitions à Israël...

Lire la suite