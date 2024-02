Une action sur Rafah pourrait être l'étincelle qui déclenchera une plus grande explosion (MoA)

Une action sur Rafah pourrait être l'étincelle qui déclenchera une plus grande explosion

Moon of Alabama, 11.02.24



Le Moyen-Orient est sur le point d'exploser.

Rapport : L'Egypte avertit Israël que l'offensive de Rafah pourrait conduire à la suspension du traité de paix - Times of Israel, Feb 10 2024

L'Egypte et l'Arabie Saoudite ont ajouté leurs voix à la vague croissante de critiques contre une offensive terrestre israélienne prévue dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait indiqué qu'une telle campagne était imminente.

M. Netanyahu a annoncé vendredi qu'il avait ordonné à l'armée israélienne de présenter au cabinet un plan visant à la fois à évacuer la population civile de la ville - à laquelle s'ajoutent plus d'un million de réfugiés du nord et du centre de la bande de Gaza - et à détruire les derniers bataillons du Hamas dans la région.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que des fonctionnaires égyptiens ont averti que le traité de paix conclu il y a plusieurs décennies entre l'Égypte et Israël pourrait être suspendu si les troupes des forces de défense israéliennes entraient à Rafah ou si l'un des réfugiés de Rafah était repoussé vers le sud, dans la péninsule du Sinaï.



En outre, l'Arabie saoudite - qui a déjà conditionné la normalisation de ses relations avec Israël à la fin des hostilités et à l'adoption de mesures en vue de la création d'un État palestinien - a publié samedi une déclaration mettant en garde contre "les répercussions extrêmement dangereuses de l'assaut et du ciblage de la ville de Rafah dans la bande de Gaza", la ville étant "le dernier refuge pour des centaines de milliers de personnes".



Reuters a rapporté que dans un effort pour prévenir un afflux massif de réfugiés, l'Égypte a, au cours des deux dernières semaines, stationné quelque 40 chars près de sa frontière avec Gaza, après avoir renforcé le mur frontalier depuis le début des hostilités, à la fois sur le plan structurel et avec des équipements de surveillance.

Vendredi, la chaîne israélienne Channel 12 a également rapporté que le chef d'état-major des FDI, Herzi Halevi, s'opposait au plan de Netanyahou pour une campagne rapide à Rafah, déclarant que, bien que l'armée soit techniquement capable d'une telle opération, il serait imprudent de l'entreprendre sans coordination avec les Égyptiens et sans plans pour l'importante population de réfugiés de la ville.