Une enquête révèle que plus de la moitié des exportateurs britanniques ont été touchés par les perturbations du transport maritime en mer Rouge (France 24)

Une enquête révèle que plus de la moitié des exportateurs britanniques ont été touchés par les perturbations du transport maritime en mer Rouge

Article originel : More than half of UK exporters hit by Red Sea shipping disruption, survey shows

France 24, 27.02.24

Selon une enquête, la plupart des exportateurs et des fabricants britanniques ont ressenti l'impact des perturbations en mer Rouge causées par les attaques des rebelles houthis du Yémen, alliés à l'Iran, sur le transport maritime...

Lire la suite