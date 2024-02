Une guerre oubliée : pour un avenir pacifique à Goma

À seulement huit heures de vol de Paris, se déroule une guerre atroce qui a débuté à la fin des années 1990. La République Démocratique du Congo est le plus grand pays au monde qui partage avec la France une langue commune.

Ce pays est victime de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l’Homme telles que des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des viols, des exactions contre les enfants et les femmes ainsi que des enrôlements forcés d’enfants soldats.



Plusieurs décennies de guerre aux victimes multiples

Depuis 25 ans, la ville de Goma et le Nord Kivu sont confrontés à une crise humanitaire et sécuritaire déchirante. On y dénombre plus de 6 millions de morts et 6,9 millions de déplacés internes dont la majorité est constituée de femmes et d’enfants. L’Unicef et le Programme Alimentaire Mondial préviennent que la surpopulation dans les camps de réfugiés où vivent les familles est lourde de dangers pour les enfants qui sont exposés à des risques accrus de crise alimentaire et de maladie.

Les tristes chiffres témoignent de l’effroyable bilan de cette guerre. Ces atrocités sont perpétrées par des groupes armés de la région dont le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu militairement par le Rwanda selon les rapports de l’ONU.

Une véritable guerre économique se joue de manière systématique et brutale avec le pillage des richesses minières de l’Est de la RDC, en particulier le lithium, le coltan et le cobalt qui sont les matériaux nécessaires pour nos smartphones, nos ordinateurs et les batteries de nos véhicules électriques. Ainsi, la transition écologique se fait au prix du sang des Congolais innocents.



Dénonciation de l’indifférence de la communauté internationale

Nous sommes des citoyens engagés et défenseurs des droits humains à travers le monde.

Nous élevons nos voix dans un cri unanime contre le silence persistant et la passivité de la communauté internationale face aux violences commises depuis plus de trois décennies. Malgré les preuves accablantes et les nombreux rapports d’experts des Nations Unies, notamment le rapport Mapping qui souligne l'implication de forces extérieures dans le conflit et les crimes graves perpétrés, une réponse adéquate et significative fait cruellement défaut.

Nous appelons la communauté internationale à accorder une attention urgente à la situation dans l’Est de la RDC. Nous exhortons les gouvernements du monde entier à travailler ensemble pour trouver des solutions diplomatiques et durables pour mettre un terme à cette spirale de violence qui a causé tant de détresse.



Appel à la manifestation du 3 mars 2024 à Paris. Chaque voix compte dans la quête d'un avenir pacifique pour l’Est de la République Démocratique du Congo.

La solidarité internationale est nécessaire et personne n’a le droit de dire aujourd’hui qu’il ignore ce que subissent les personnes qui vivent à l’Est de la République Démocratique du Congo. Ces derniers doivent pouvoir vivre dans un climat de paix. Il en est assez que cette population soit tuée ou déplacée dans des camps de réfugiés à cause de ces conflits.

En signe de solidarité avec le peuple Congolais, nous appelons à une manifestation pacifique pour Goma, le dimanche 3 mars à Paris.

Rejoignez-nous pour exprimer notre volonté commune pour demander la fin de la guerre à l’Est de la République Démocratique du Congo.

L’ensemble des collectifs partageant des valeurs humanistes et solidaires sont invités à se joindre à notre appel à la marche du dimanche 3 mars 2024, à 15 heures, Place de la République à Paris.

Tribune à l'initiative de :

Carlos Martens Bilongo, Député du Val d’Oise ; Jennifer Leonie Bellay, Militante ; Désiré Ilunga, Président de l’association CAYP France (Genocost) ; Charlotte Kalala, Présidente de l’association Congo na Paris ; Sébastien Lalu, Président de l’association Lisanga Bana Mboka ; Leslie Bony Lundula, Présidente de l’association Congo Synergie ; Bazeli Mbo, Experte en communication et médias ; et Martin Mofali Kolo, Président de l’association Jeunes de la Réussite

Signataires :

Didier Awadi, Artiste ;

Mathilde Panot, Députée du Val de Marne et Présidente du groupe parlementaire LFI-NUPES ;

Assa Traoré, Comité Justice pour Adama ;

Meschak Elia, Footballeur de l’équipe de la RDC/FC Bâle ;

Salem Brahimi, Cinéaste ;

Jean-Jacques Lumumba, Militant anticorruption ;

Dr Bobette Matulonga, Professeure associée et épidémiologiste ;

Anas Abderrahim, Diplomate Palestinien ;

Lazare Groune, Président JAAM RADIO MARSEILLE ;

Pascal Perez "Imohtep", Artiste ;

Farid Merabet, Dirigeant agence de communication RP ;

Almamy Kanouté, Activiste et Acteur ;

Farida Amrani, Députée de l’Essonne et Vice-Présidente du groupe d’amitié France-RDC ;

Maître Mizou Nsanda Bilongo, Avocat au barreau de Paris ;

Azzedine Taibi, Maire de Stains ;

Bambara Serge Martin alias Smockey, Artiste ;

Véronique Bonifacy, Journaliste ;

Zahia Hamdane, Conseillère régionale Hauts-de-France ;

Arnaud Le Gall, Député du Val d’Oise ;

Loum Mansour, Journaliste ;

Rachel Keke, Députée du Val de Marne ;

Kslam, Artiste ;

Adel Amara, Conseiller municipal de Villiers-sur-Marne ;

Fatoumata Bakily, Conseillère municipale de Cachan ;

Kozi Niama, Artiste ;

Junior Mbuyi, Expert financier ;

Erick Aouchar, Syndicaliste FSU ;

Poison Mobutu, Artiste ;

Cyril Musila, Professeur au CHESD ;

Escobar Macson, Artiste ;

Maître Kumaba Mbuta Wutibaal, Avocat au barreau de Paris ;

Ethel Ngombé, Activiste culturel ;

Chancel Gatsoni, Coach sportif ;

Noa Gonzo-Rombo, Journaliste ;

Daniel Tohou, Styliste ;

Christopher Mandiangu, Agent de joueurs ;

Mbeko Tabula, Avocat ;

Dey Muller, Expert-comptable ;

Papy Mavua Makonda, Président de Foot Solidaire RDC ;

Ewing Sima, Artiste ;

Guillaume du Souich, Conseiller Municipal de Villejuif ;

Jordy Kiange Beni, Senior Investment Associate ;

Nadine Mohamed, Conseillère municipale de Villiers-sur-Marne ;

Jordy Longui, Entraîneur ;

M’Pongo Pauline, Assistante du Délégué permanent adjoint de la RDC auprès de l’UNESCO ;

Escobar Macson, Artiste ;

Norbert Mbu-Mputu Noro, Écrivain ;

Ibrahim Manzo Diallo, Journaliste ;

Louis Magloire Keumayou, Président du Club de l’Information Africaine ;

Brigitte Liquard Kalalo, Présidente de l’association Trait d'union Congolais ;

Francis Mandiona, Média F6TV ;

Daisy Yaïch, Maire adjointe de Cergy ;

Karim Merabet, Producteur ;

Assanatou Balde, Journaliste ;

Ismaïla Doucouré, Artiste ;

Patrick Barros, Maire adjoint de Cergy ;

Gaelle Borgia, Journaliste ;

Kaddour Metir, Maire adjoint de Fresnes ;

El Hadj Diop, Producteur ;

Claire Tawab, Maire adjointe de Grigny ;

Kane Limam Monza, Artiste ;

Jehame M’pendja, Maire adjointe de Savigny-le-Temple ;

Fik’s Niavo, Artiste militant ;

Lamya Kirouani, Conseillère départementale Val-de-Marne ;

Nicolas Bescond, Conseiller départemental Val-de-Marne ;

Landry Milingo, Activiste ;

Gradi Demo, Entrepreneur ;

Djoyce Pasi, Ingénieur d’affaires ;

Dadou Moano, Président du Congrès National pour le Réveil Africain ;

Sylvestre Mido, Coordinateur de CAYP-UK ;

Junior Kakese, Diplomate ;

Jennifer Muissa, Employé polyvalent ;

Sephora Winkele, Chargé de communication ;

Blandine Diafutua Matondo, Présidente de la Souveraineté Panafricaine ;

Nathalie Arzeux, Comptable ;

Yekima de Bel Art, Artiste ;

Térence Bandudi, Militant associatif ;

Geoffroy Mabidi, Manager ;

Sandrine Domba, Conseillère municipale ;

Boken Bosobo Matinda, Entrepreneur ;

Zico Mpongo, Artiste ;

Daniela Samuel, Étudiante ;

Ugo Kasuku, Éleveur ;

Grâce Lokimbango, Conseillère municipale de Longjumeau ;

Jean Birindwa, Entraîneur ;

Jacques Kyanga, Journaliste ;

Christian Amisi, Trésorier ;

Ramazani Gaël Assumani, Boxeur professionnel ;

Kinzeka Muluba Say, Coordinatrice QSE ;

Touré Miantezila Lombre, Gérant ;

Benoit Tirmarche, Conseiller régional des Hauts-de-France ;

Afi Mbo, Technicienne ;

Prisca Manzenza, Gestionnaire immobilier ;

Marianne Seck, Conseillère régionale Hauts-de-France ;

Héritier Lunda, Adjoint au maire ;

Hervé Nitu Sono, Gérant ;

Cynthia Mouyombo, Aide-soignante ;

Lucette Soki, Entrepreneure ;

Soki Mulekya, Coordinatrice de Femme pour la Paix ;

Gaëtan-Dauphin Nzowo, Coordinateur de Internship & Volunteering for Friends of the Congo ;

Tania Nioka, Conseillère municipale de Villeneuve-Saint-Gorges ;

Dyna Kanynda Ngalula, Juriste ;

Maria Botumbe, Auto-entrepreneur ;

Francis Lusakueno, Consultant ;

Angelken Botumbe, Juriste ;

Solène Nsambi, Infirmière ;

Ado Mwanza Yuhe, Ambassadeur de la jeunesse de la RDC ;

Rébecca Kati-Kati, Consultant ;

Yael Lerer, Militante ;

Gaëtan-Dauphin Nzowo, Coordinateur of Internship and Volunteering for Friends of the Congo ;

Jean Baptiste Kitwa, Entrepreneur ;

Mbeko Tabula, Avocat ;

Anita Zigah, Employée ;

Crispin Nsiala, Manager de Clubs ;

Hugo Budaho, Coordonnateur Grand-Est FONAREV ;

Yves Moke, Commercial ;

Rachel Splendeur, Entrepreneur ;

Ronsard Kamwanya Bora, Commerçant ;

Papy Bazego Tebuseli, Sénateur congolais ;

Doudou B. Beby, Consultant ;

Patrick Kanyungu, Avocat ;

Denise Delavanne, Conseillère municipale de Saint Paul ;

Arthur Mukamba, Entrepreneur ;

Elikia Nyuwa Samba, Évangéliste ;

Aristote Monga, Directeur commercial ;

Gauthier Kisolo Lukaku, ingénieur ;

François Yamvwa, Retraité ;

Laurence Suku Kikumba Kakaye, Thérapeute ;

Ingrid Lundula, Chef de projet ;

Marie-Ange Dossou, Adjointe au Maire ;

Malaki Lele, Activiste ;

Arthur Kyalondawa, Entrepreneur ;

Dorian Mamona, Agent logistique ;

Nadine Tshilombo, Chef d'entreprise ;

Grace Levita, Cheffe de projet ;

Ildaara Dossou, Retraitée ;

Blaise Mukoko, Menuisier ;

Kety Kulonga, Apprentie ;

Abdoulkader Mahamoud Dalieh, Enseignant ;

Jules Molimoli, Activiste ;

Bénédicte Makusi Ndasi, Présidente de l’AFPDV TSHOPO ;

Hocine Tmimi, Conseiller départemental ;

Gregoire Odimola, Étudiant ;

Faly Ilanga, Entrepreneur ;

Walid Badi, Conseiller municipal ;

Marie-Séphora Muambanjila, Chef de projet marketing ;

Aurélie Besneux, Responsable Suivi Budgétaire RH ; Fatiha Aggoune, Conseillère départementale du Val-de-Marne ; Félix Kiamana, Chauffeur routier ;

Nestor Yombo-Djema, Consultant indépendant ;

Taty David Bamba, Entrepreneur ;

Nourdine Khaled, Conseiller municipal ;

Idandine Wanzekela, Conseillère de vente ;

Rovelyne Pissa, Étudiante ;

Peggy Sefolosha Ngita, Présidente Sillage Association Suisse ;

Chiguecky Ndengila, Cofondatrice de Bissai ;

Constant Nkuwu, Informaticien ;

Christelle Nsiala Ngonda, Infirmière ;

Chloé Kpeningo, Étudiante ;

Boukary Gassama, Adjoint au Maire ;

Arthur Sabanu, Employé ;

Messie Pambou Mavoungou, Étudiant ;

Hubert Mukendi Kandol, Manutentionnaire ;

Solange Kengunya, Aide-Médico psychologique ;

Guillaume Beaulande, Auteur ;

Mireille Kalombo, Cadre de santé ;

Patient Nzabonimpa, Étudiant ;

Eliane Dialakana, Aide-soignante ;

Janice Wanzekela, Étudiante ;

Mohamadou Rabiou, Data Analyst ;

Fred Rodga, Étudiant ;

Antoinette Elumba Mabunga, Aide-soignante ;

Christian Ngandu, Auto-entrepreneur ;

Nathan Malungu, Étudiant ;

Shekina Amisi, Étudiante ;

Emmanuel Kasomo, Étudiant ;

Alou Coulibaly, Étudiant ;

Christian Simakala, Maire adjoint à Sarcelles ;

Frédéric Mvuemba, Gestionnaire logistique ;

Olivia Mabongani, Étudiante ;

Antolène Mbongo Kinganga, Assistante RH ;

Paty Mbayo, Cuisinière ;

Nicolas Bessa, Marketing Manager ;

Donel Lutalakaka Mampoko, Étudiant

Richard Nzebo, Entrepreneur ;

Justine Inidry, Directrice d’association ;

David Maenda Kithoko, Président Association Génération Lumière ;

Bocar Sy, Ancien membre de Nations Unies ;

Jean-Guy Mambidi, Fiscaliste ;

Vissa Malanda, Médecin ;

Hawa Diakité, Comédienne ;

Edgat Le Bras, Animateur ;

Munduki Kiloso Matondo, Consultant ;

Bijoux Mbutu, Gouvernante d’hôtel ;

Bin Fally Massimango, Technicien ;

Dalila Loïal, Étudiante ;

Patrick Makengo, Projeteur en Génie Civil ;

Antony Mobejo Mfunsu, Pasteur ;

David Nabais, Conseiller ;

Mayangi Mafunini, Cariste ;

Benano Otono Kenge, Assistante Administrative ;

Ruth Peres, Étudiante ;

Gabriel Kiamana, Retraité ;

Priscille Bo-elongo, Indépendante ;

Laurence Ayessa, Indépendante ;

François Libaku Monga Ngundi, Veilleur de nuit ;

Sorhaya Mayola, Étudiante ;

Debora Kayembe, Rectrice d’université de l’Université d’Édimbourg.