"Une solution finale" (MoA)

"Une solution finale"

Article originel : "A Final Solution"

Moon of Alabama, 22.02.24

L'entrée Wikipedia pour "solution finale" :

La solution finale (en allemand : die Endlösung, prononcé [diː ˈʔɛntˌløːzʊŋ]) ou la solution finale à la question juive (en allemand : Endlösung der Judenfrage, prononcé [ˈɛntˌløːzʊŋ deːɐ̯ ˈjuːdn̩ˌfʁaːɡə]) était un plan nazi de génocide des individus qu'ils définissaient comme juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La "solution finale à la question juive" était le nom de code officiel du meurtre de tous les Juifs à portée de main, qui ne se limitait pas au continent européen. Cette politique de génocide délibéré et systématique dans toute l'Europe occupée par les Allemands a été formulée en termes de procédure et de géopolitique par les dirigeants nazis en janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee, qui s'est tenue près de Berlin, et a culminé avec l'Holocauste, qui a vu l'assassinat de 90 % des Juifs polonais et des deux tiers de la population juive d'Europe.

---

Hier, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui exigeait un cessez-le-feu inconditionnel à Gaza. Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice étatsunienne aux Nations unies, a bafoué sa propre résolution qui, faute de soutien, n'a pas été soumise au vote.