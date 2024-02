Une vidéo montre une médecin palestinienne secourir, au risque de sa vie, un homme blessé à proximité de l'hôpital Al-Nasser à Khan Younis sous une pluie de balles (Vidéo)

Les femmes de Gaza dépeignent toutes sortes d’héroïsme et de fermeté. Les images montrent la médecin palestinienne Amira al-Assouli risquant sa vie sous une pluie de balles dans une tentative de sauvetage d’un homme blessé à la suite de l’attaque de l’hôpital médical de Nasser à Khan Younis.

Heroine doctor runs amid gunfire to save wounded Gazan / La médecin héroïne court au milieu des tirs pour sauver un Gazaoui blessé.

---

Amira Al-Assouli – Des Palestiniens célèbrent l’héroïque docteure de Khan Younès dans une vidéo virale

Article originel : Amira Al-Assouli – Palestinians Celebrate Heroic Khan Yunis Doctor in Viral Video

Palestine Chronicle, 11.02.24

Dr. Amira al-Assouli. (Photo: Palestine Chronicle, via social media)

Chaque guerre a ses méchants et ses héros. Cette maxime est plus accentuée que toute autre dans la guerre génocidaire israélienne en cours sur la bande de Gaza assiégée. Bien qu’il soit évident qu’il ne peut y avoir d’héroïsme dans le meurtre ou les blessures de plus de 100 000 civils, principalement des femmes et des enfants, et dans la famine de toute une population, il y a beaucoup d’héroïsme du côté palestinien. Le dernier héros palestinien célèbre est la Dre. Amira al-Assouli. Le courage de la Dre. al-Assouli ne nécessite aucune preuve vidéo. Son travail au complexe médical Al-Nasser à Khan Yunis, qui sauve littéralement des vies chaque jour, parle de lui-même. Mais une seule vidéo a fait de la Dre. al-Assouli un phénomène international. La vidéo montrait la courageuse médecin de Gaza se penchant alors qu’elle courait tard la nuit dernière de la porte intérieure du complexe vers une autre zone de l’hôpital, pour sauver un jeune homme abattu par un tireur d’élite israélien et laissé seul, saignant. Des tireurs d’élite israéliens sont stationnés autour d’Al-Nasser depuis plus de 20 jours, tirant sur tout le monde, y compris les animaux qui oseraient s’aventurer dans ou hors de l’hôpital. Les médecins, les patients, les proches ou les réfugiés déplacés sont tombés de cette façon. Mais la Dre. al-Assouli était prête à risquer sa vie pour en sauver une autre.

BREAKING: HEROINE NURSE RUNS INTO GUNFIRE TO SAVE A WOUNDED GAZAN Legend pic.twitter.com/X8G3dfaSTW — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 10, 2024

Déplacée La Dre. al-Assouli est elle-même une réfugiée déplacée. Sa maison à Abasan Al-Jadeeda, à l’est de Khan Yunis, a été détruite dans un bombardement israélien. Depuis, elle vit à l’hôpital, ou plus exactement, travaille 24 heures sur 24, dans un hôpital qui manque de tout. « Les forces d’occupation tirent fortement sur les portes, les bâtiments et les cours du complexe médical d’Al-Nasser », a déclaré samedi le ministère palestinien de la Santé. Il a été rapporté qu’un certain nombre de Palestiniens ont été tués et d’autres blessés à la suite du bombardement israélien incessant. Selon le ministère, il y a plus de 300 membres du personnel médical à l’intérieur de l’hôpital, qui s’occupent de 450 blessés et de plus de 10000 réfugiés déplacés. Le ministère, avec d’autres organisations palestiniennes, a appelé diverses institutions des Nations Unies à entrer dans le complexe pour assurer la protection des personnes à l’intérieur. Cela reste à réaliser.

Guerre contre les hôpitaux Même si la guerre israélienne contre Gaza a commencé le 7 octobre, la guerre contre l’hôpital Al-Nasser n’a commencé que le 22 janvier. Comme tous les autres hôpitaux de Gaza, l’armée israélienne a assiégé et attaqué Al-Nasser comme s’il s’agissait d’une base militaire pour la Résistance. Bien que les médecins palestiniens aient maintenant pleinement compris le but des attaques israéliennes contre les hôpitaux, le déplacement d’encore plus de réfugiés, ils ont tenu bon, essayant de guérir les blessés avec aussi peu de médicaments et d’équipement qu’ils ont. La Dre. Al-Assouli est l’une de ces héroïques médecins palestinien.e.s qui continuent de risquer leur vie, et souvent de mourir, pour sauver la vie d’autres personnes. Selon une déclaration du bureau du gouvernement de Gaza, en date du 8 février, 340 membres du personnel médical ont été tués depuis le début de la guerre, en plus de 46 travailleurs de la défense civile. Selon le ministère de la Santé de Gaza, 28276 Palestiniens ont été tués et 67784 blessés dans le génocide israélien en cours à Gaza depuis le 7 octobre.

De plus, au moins 8000 personnes sont portées disparues, présumées mortes sous les décombres de leurs maisons dans toute la bande. Les organisations palestiniennes et internationales affirment que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants. L’agression israélienne a également entraîné le déplacement forcé de près de deux millions de personnes de toute la bande de Gaza, avec la grande majorité des déplacés forcés dans la ville densément peuplée du sud de Rafah, près de la frontière avec l’Égypte, dans ce qui est devenu le plus grand exode massif de Palestine depuis la Nakba de 1948.